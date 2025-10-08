$41.320.03
Ексклюзив
11:52 • 1002 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 11845 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 14814 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 15459 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 16048 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 19859 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 18624 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 17259 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 61963 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 55045 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
У новосибірську спалахнула пожежа на території заводу, який постачає продукцію для оборонної промисловості рф

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Телеграм канали та очевидці повідомляють, що у новосибірську горить "Завод припоїв", який постачає продукцію військово-промисловому комплексу рф.

У новосибірську спалахнула пожежа на території заводу, який постачає продукцію для оборонної промисловості рф

За даними Telegram-каналу ASTRA, трапилась пожежа у складському приміщенні на території ВАТ "Завод припоїв" у російському новосибірську. Вогонь охопив площу близько двох тисяч квадратних метрів. Як повідомляють місцеві ЗМІ, на місці працюють понад 70 рятувальників та 23 одиниці техніки, а для ліквідації пожежі навіть залучили пожежний потяг. Про це пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією мнс рф, постраждалих немає, а пожежу вдалося локалізувати. Причини займання поки не з’ясовані.

Новосибірський завод припоїв спеціалізується на виробництві та постачанні металопродукції – припоїв, сплавів, бабітів – для промислових споживачів у росії та країнах СНД. Підприємство також займається прокатом кольорових металів і торгівлею оловом, свинцем, цинком, міддю, сріблом та іншими елементами.

Україна почала використовувати крилаті ракети Фламінго", вартість яких становить близько 500 тисяч доларів - ЗМІ07.10.25, 21:03 • 15533 перегляди

На офіційному сайті компанії серед клієнтів заводу вказано оборонну промисловість, що може свідчити про участь підприємства у забезпеченні російського ВПК.

У російському єкатеринбурзі горить турбінний завод: вогонь охопив близько 1000 кв. м07.10.25, 20:19 • 6102 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Україна