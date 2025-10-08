У новосибірську спалахнула пожежа на території заводу, який постачає продукцію для оборонної промисловості рф

За даними Telegram-каналу ASTRA, трапилась пожежа у складському приміщенні на території ВАТ "Завод припоїв" у російському новосибірську. Вогонь охопив площу близько двох тисяч квадратних метрів. Як повідомляють місцеві ЗМІ, на місці працюють понад 70 рятувальників та 23 одиниці техніки, а для ліквідації пожежі навіть залучили пожежний потяг. Про це пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією мнс рф, постраждалих немає, а пожежу вдалося локалізувати. Причини займання поки не з’ясовані.

Новосибірський завод припоїв спеціалізується на виробництві та постачанні металопродукції – припоїв, сплавів, бабітів – для промислових споживачів у росії та країнах СНД. Підприємство також займається прокатом кольорових металів і торгівлею оловом, свинцем, цинком, міддю, сріблом та іншими елементами.

На офіційному сайті компанії серед клієнтів заводу вказано оборонну промисловість, що може свідчити про участь підприємства у забезпеченні російського ВПК.

