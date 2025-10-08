$41.320.03
Эксклюзив
11:52 • 750 просмотра
09:05 • 14729 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
Эксклюзив
10:08 • 11658 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 14729 просмотра
06:24 • 17250 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
08:55 • 15380 просмотра
7 октября, 14:52 • 55041 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
07:23 • 15995 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 19835 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 18599 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 17250 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 61960 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 55041 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко
11:59 • 44 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 726 просмотра
Эксклюзив
11:52 • 726 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов
11:27 • 2748 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 11635 просмотра
Эксклюзив
10:08 • 11635 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроны
09:38 • 10365 просмотра
В Новосибирске вспыхнул пожар на территории завода, поставляющего продукцию для оборонной промышленности РФ

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Телеграм-каналы и очевидцы сообщают, что в Новосибирске горит "Завод припоев", поставляющий продукцию военно-промышленному комплексу РФ.

В Новосибирске вспыхнул пожар на территории завода, поставляющего продукцию для оборонной промышленности РФ

По данным Telegram-канала ASTRA, произошел пожар в складском помещении на территории ОАО "Завод припоев" в российском Новосибирске. Огонь охватил площадь около двух тысяч квадратных метров. Как сообщают местные СМИ, на месте работают более 70 спасателей и 23 единицы техники, а для ликвидации пожара даже привлекли пожарный поезд. Об этом пишет УНН.

Подробности

По предварительной информации МЧС РФ, пострадавших нет, а пожар удалось локализовать. Причины возгорания пока не выяснены.

Новосибирский завод припоев специализируется на производстве и поставке металлопродукции – припоев, сплавов, баббитов – для промышленных потребителей в России и странах СНГ. Предприятие также занимается прокатом цветных металлов и торговлей оловом, свинцом, цинком, медью, серебром и другими элементами.

Украина начала использовать крылатые ракеты "Фламинго", стоимость которых составляет около 500 тысяч долларов - СМИ07.10.25, 21:03 • 15529 просмотров

На официальном сайте компании среди клиентов завода указана оборонная промышленность, что может свидетельствовать об участии предприятия в обеспечении российского ВПК.

В российском Екатеринбурге горит турбинный завод: огонь охватил около 1000 кв. м07.10.25, 20:19 • 6102 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Украина