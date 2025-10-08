В Новосибирске вспыхнул пожар на территории завода, поставляющего продукцию для оборонной промышленности РФ
Киев • УНН
Телеграм-каналы и очевидцы сообщают, что в Новосибирске горит "Завод припоев", поставляющий продукцию военно-промышленному комплексу РФ.
По данным Telegram-канала ASTRA, произошел пожар в складском помещении на территории ОАО "Завод припоев" в российском Новосибирске. Огонь охватил площадь около двух тысяч квадратных метров. Как сообщают местные СМИ, на месте работают более 70 спасателей и 23 единицы техники, а для ликвидации пожара даже привлекли пожарный поезд. Об этом пишет УНН.
Подробности
По предварительной информации МЧС РФ, пострадавших нет, а пожар удалось локализовать. Причины возгорания пока не выяснены.
Новосибирский завод припоев специализируется на производстве и поставке металлопродукции – припоев, сплавов, баббитов – для промышленных потребителей в России и странах СНГ. Предприятие также занимается прокатом цветных металлов и торговлей оловом, свинцом, цинком, медью, серебром и другими элементами.
Украина начала использовать крылатые ракеты "Фламинго", стоимость которых составляет около 500 тысяч долларов - СМИ07.10.25, 21:03 • 15529 просмотров
На официальном сайте компании среди клиентов завода указана оборонная промышленность, что может свидетельствовать об участии предприятия в обеспечении российского ВПК.
В российском Екатеринбурге горит турбинный завод: огонь охватил около 1000 кв. м07.10.25, 20:19 • 6102 просмотра