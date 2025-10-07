Украина начала использовать крылатые ракеты "Фламинго", стоимость которых составляет около 500 тысяч долларов - СМИ

Украина продолжает наносить смертельный ущерб энергетической инфраструктуре россии, и темпы ускоряются. Скоординированные атаки украинских беспилотников и крылатых ракет "Фламинго" на нефтеперерабатывающие заводы и другие части российской системы распределения топлива начались в августе, и количество ударов растет с двух-трех в неделю до четырех-пяти, пишет УНН со ссылкой на Economist.

Детали

Издание отмечает, что такие атаки уже скоро могут стать ежедневными. За последнюю неделю Украина сильно повредила крупный терминал экспорта нефти в Новороссийске на Черном море, нефтеперерабатывающий комплекс в Башкортостане (более 1300 км от Украины) и насосную станцию в Чувашии, в 1000 км.

Крупный нефтеперерабатывающий завод в Ярославле был поражен 1 октября, но россияне утверждают, что это было "техническим" повреждением, а не вызвано атакой беспилотника. 25 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, ссылаясь на более широкую кампанию "Глубокий удар", которая поразила 85 "важных" целей менее чем за два месяца, заявил: "Возможности военно-промышленного комплекса противника значительно сократились; мы можем видеть это на поле боя".

Но хотя генерал Сырский указывал на атаки на военную инфраструктуру и заводы по производству оружия, именно неустанная сосредоточенность на нефтеперерабатывающих заводах больше всего меняет нарратив о войне, даже, похоже, помогает изменить мнение президента США Дональда Трампа относительно перспектив Украины.

В конце августа агентство Reuters сообщило, что около 17% нефтеперерабатывающих мощностей России было по крайней мере временно выведено из эксплуатации. Сейчас эта цифра, безусловно, выше. Некоторые неподтвержденные сообщения свидетельствуют о том, что пострадало до 40% этих мощностей, а около 20% одновременно сократилось. Это составляет потерю более 1 миллиона баррелей в день, согласно данным исследовательской группы Energy Aspects. Сергей Вакуленко из Центра Карнеги Россия Евразия предостерегает, что цифры динамичны, поскольку большинство объектов можно отремонтировать. Однако он признает, что то, что происходит сейчас, имеет другие масштабы, чем предыдущие кампании.

Руководитель отдела европейских цен на нефтепродукты в Argus Media, компании, занимающейся исследованием энергетического рынка Бенедикт Джордж, говорит, что Украина нанесла удары по 16 из 38 российских нефтеперерабатывающих заводов, и что хотя ремонт возможен, повреждения становятся длительными, когда нефтеперерабатывающие заводы подвергаются повторным атакам. Некоторые, по его словам, подвергались ударам до трех раз. Среди них один из крупнейших российских топливно-перерабатывающих заводов в Рязани, который находится в 200 км от москвы и обычно может производить 340 000 баррелей в день. Уничтожение крекинговых установок, которые разлагают сырую нефть на бензин, дизельное топливо и авиационное топливо, является серьезной сложностью, поскольку они очень дороги, а режим санкций делает их чрезвычайно трудными для замены.

Джордж уверяет, что экспорт дизельного топлива на 30% ниже, чем год назад, и находится на самом низком уровне с 2020 года. Поскольку россия является вторым по величине экспортером дизельного топлива в мире, оптовые цены резко растут. Влияние также ощущается в растущем количестве регионов россии с длинными очередями, длиной километр и более, на нефтепродукты на заправках от Владивостока на Дальнем Востоке до Волги под москвой. Некоторые органы власти вводят нормирование. Оккупированный россией Крым особенно сильно пострадал, где автомобилисты ограничены покупкой 30 литров топлива.

В ответ на растущий кризис 25 сентября вице-премьер-министр россии Александр Новак объявил как о частичном запрете на экспорт дизельного топлива, так и о продлении предыдущего запрета на экспорт бензина до конца года.

Советник Ермака объяснил, почему ракеты "Фламинго" не летят

По словам Вакуленко, который до 2022 года был директором по стратегии нефтегазового гиганта "Газпром нефть", давление особенно ощущают независимые российские энергетические компании и спекулянты на нефтяном рынке. Рынки нефтепродуктов, по его словам, стали "чрезвычайно взволнованными". Согласно анализу открытых источников, в 2023 году экспорт нефтепродуктов из россии составил 52,1 млрд долларов.

Нефтеперекачивающие станции и склады также пострадали от украинских ударов, в частности от массированного нападения в середине сентября на Приморск, крупнейший российский порт для перевалки нефти на Балтийском море. Однако, по словам господина Вакуленко, такие объекты труднее повредить безвозвратно, и пока мало что указывает на сокращение экспорта российской сырой нефти. Но экспорт сырой нефти является для россии гораздо менее прибыльным бизнесом, чем продажа нефтепродуктов.

"Украинцы на подъеме. У россиян есть проблема. Они не могут это остановить, и у украинцев нет причин останавливаться", — говорит Лоуренс Фридман, британский стратег.

Часть проблемы, с которой сталкиваются россияне, заключается в огромном количестве доступных целей, размере территории, над которой они рассредоточены, и разрушении российских возможностей противовоздушной обороны после более чем трех лет войны. Хотя односторонние ударные беспилотники, которые используют украинцы, летают относительно медленно и несут боеголовки весом лишь от 60 до 120 кг, они имеют дальность и точность, чтобы нанести серьезный ущерб.

Около 60% ударов на глубине по российской территории осуществляют украинские беспилотники Fire Point FP-1, которые с меньшей полезной нагрузкой могут достигать целей на расстоянии 1500 км в пределах России и имеют сложное программное обеспечение, устойчивое к интенсивному радиоэлектронному глушению. Но критически, отмечает Елена Крыжановская, эксперт по украинским системам вооружения, FP-1 стоят лишь около 55 тысяч долларов каждый, и сейчас их выпускают со скоростью более 100 в день. Украина также использует более тяжелый и дорогой беспилотник "Лютый", дальность которого составляет 2000 км, и проверенную в боях систему машинного зрения для наведения его на цель.

Также есть сообщения о том, что украинцы начали использовать крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Они намного быстрее беспилотников, летают лишь на высоте 50 метров над землей, имеют дальность полета более 3 тысяч км и имеют огромную ударную силу благодаря боевой части весом 1150 кг. Если FP-5 окажется способной пробивать российские средства противовоздушной обороны, это выведет украинскую кампанию DeepStrike на новый уровень разрушительности. Ее дальность полета позволяет ей обманывать оборону, летя по постоянно меняющимся векторам к своей цели. Для производства FP-5 Fire Point используются переработанные турбовентиляторные двигатели советской эпохи, а производство ее фюзеляжа из углеродного волокна занимает лишь шесть часов.

Fire Point сейчас производит две или три FP-5 в день, но ожидается, что это количество вырастет до семи позже в этом месяце. Каждая крылатая ракета стоит около 500 тысяч долларов. Для сравнения, американская ракета Tomahawk стоит в четыре раза больше, имеет меньшую дальность полета и несет гораздо меньшую полезную нагрузку, хотя она, вероятно, точнее и ее труднее сбить.

В то время как стратегическая воздушная кампания россии в первую очередь сосредоточена на терроризировании городов, украинская направлена непосредственно на способность россии поддерживать войну. Как отмечает господин Вакуленко, она не собирается "довести экономику россии до резкой остановки". Но ущерб для доходов, от которых россия зависит для подпитки своей войны, будет только ухудшаться. И рядовые россияне все больше чувствуют, что война идет к ним.

Дополнение

В последние дни Украина применяет исключительно украинские изделия, и не только дроны по российским объектам.