У Норвегії живуть понад 100 тис. українців, країна сподівається на їхнє повернення додому - Стьоре

Понад 100 тисяч громадян України нині проживають у Норвегії, роблячи внесок у життя та економіку країни, і водночас зберігаючи зв’язок із Батьківщиною. Норвегія сподівається, що ці люди повернуться в України та допоможуть державі у відновленні та розвитку. Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, передає УНН.

За його словами, норвезьке суспільство високо цінує українців, які знайшли прихисток у країні після початку повномасштабної війни.

У нас понад 100 тисяч людей з України, які живуть у Норвегії. Вони справляють на нас враження і докладаються до нашої економіки

Водночас прем’єр наголосив, що Норвегія розуміє головне бажання українців - повернутися додому після завершення війни.

Я сподіваюся, що одного дня вони зможуть сказати, що можуть поїхати до України і докластися до розвитку своєї країни

Стьоре підкреслив, що підтримка України для Норвегії має не лише політичний, а й людський вимір.

Це партнерство, яке розвивається з часом. Ми бачимо людей, їхню працю, їхню гідність, і саме тому залишаємося поруч з Україною