У Норвегії живуть понад 100 тис. українців, країна сподівається на їхнє повернення додому - Стьоре
Київ • УНН
Понад 100 тисяч українців проживають у Норвегії, роблячи внесок у життя країни, але Норвегія сподівається, що вони повернуться в Україну. Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що підтримка України для Норвегії має не лише політичний, а й людський вимір.
Деталі
За його словами, норвезьке суспільство високо цінує українців, які знайшли прихисток у країні після початку повномасштабної війни.
У нас понад 100 тисяч людей з України, які живуть у Норвегії. Вони справляють на нас враження і докладаються до нашої економіки
Водночас прем’єр наголосив, що Норвегія розуміє головне бажання українців - повернутися додому після завершення війни.
Я сподіваюся, що одного дня вони зможуть сказати, що можуть поїхати до України і докластися до розвитку своєї країни
Стьоре підкреслив, що підтримка України для Норвегії має не лише політичний, а й людський вимір.
Це партнерство, яке розвивається з часом. Ми бачимо людей, їхню працю, їхню гідність, і саме тому залишаємося поруч з Україною
Нагадаємо
Україна та Норвегія досягли рівня стратегічного партнерства, плануючи нові спільні проєкти у військовій та енергетичній сферах. Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Норвегії оборонні потреби та майбутню співпрацю.