В Норвегии проживают более 100 тыс. украинцев, страна надеется на их возвращение домой - Стёре

Более 100 тысяч граждан Украины сейчас проживают в Норвегии, внося вклад в жизнь и экономику страны, и в то же время сохраняя связь с Родиной. Норвегия надеется, что эти люди вернутся в Украину и помогут государству в восстановлении и развитии. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передает УНН.

Детали

По его словам, норвежское общество высоко ценит украинцев, нашедших убежище в стране после начала полномасштабной войны.

У нас более 100 тысяч человек из Украины, которые живут в Норвегии. Они производят на нас впечатление и вносят вклад в нашу экономику - отметил Стёре.

В то же время премьер подчеркнул, что Норвегия понимает главное желание украинцев - вернуться домой после завершения войны.

Я надеюсь, что однажды они смогут сказать, что могут поехать в Украину и внести вклад в развитие своей страны - сказал он.

Стере подчеркнул, что поддержка Украины для Норвегии имеет не только политическое, но и человеческое измерение.

Это партнерство, которое развивается со временем. Мы видим людей, их труд, их достоинство, и именно поэтому остаемся рядом с Украиной - добавил премьер-министр.

Напомним

Украина и Норвегия достигли уровня стратегического партнерства, планируя новые совместные проекты в военной и энергетической сферах. Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии оборонные потребности и будущее сотрудничество.