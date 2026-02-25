В Норвегии проживают более 100 тыс. украинцев, страна надеется на их возвращение домой - Стёре

$43.260.03
ukenru
12:46 • 2010 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 4960 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 11707 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 14600 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 20285 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 18756 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 17357 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22048 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 28392 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 22984 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
Мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ТЦК в Луцке25 февраля, 03:43
Оккупанты наказывают украинцев за попытку вернуться на ВОТ - ЦНС25 февраля, 05:31
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico09:26
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 11692 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 41679 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 51862 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 69362 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 86256 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Йонас Гар Стере
Руслан Кравченко
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Иран
Китай
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 16681 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 20372 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 22692 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 27250 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 35634 просмотра
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
НАСАМС

В Норвегии проживают более 100 тыс. украинцев, страна надеется на их возвращение домой - Стёре

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Более 100 тысяч украинцев проживают в Норвегии, внося вклад в жизнь страны, но Норвегия надеется, что они вернутся в Украину. Премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что поддержка Украины для Норвегии имеет не только политическое, но и человеческое измерение.

В Норвегии проживают более 100 тыс. украинцев, страна надеется на их возвращение домой - Стёре
Фото: "Голос Украины"

Более 100 тысяч граждан Украины сейчас проживают в Норвегии, внося вклад в жизнь и экономику страны, и в то же время сохраняя связь с Родиной. Норвегия надеется, что эти люди вернутся в Украину и помогут государству в восстановлении и развитии. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передает УНН.

Детали

По его словам, норвежское общество высоко ценит украинцев, нашедших убежище в стране после начала полномасштабной войны.

У нас более 100 тысяч человек из Украины, которые живут в Норвегии. Они производят на нас впечатление и вносят вклад в нашу экономику

- отметил Стёре.

В то же время премьер подчеркнул, что Норвегия понимает главное желание украинцев - вернуться домой после завершения войны.

Я надеюсь, что однажды они смогут сказать, что могут поехать в Украину и внести вклад в развитие своей страны

- сказал он.

Стере подчеркнул, что поддержка Украины для Норвегии имеет не только политическое, но и человеческое измерение.

Это партнерство, которое развивается со временем. Мы видим людей, их труд, их достоинство, и именно поэтому остаемся рядом с Украиной

- добавил премьер-министр.

Напомним

Украина и Норвегия достигли уровня стратегического партнерства, планируя новые совместные проекты в военной и энергетической сферах. Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии оборонные потребности и будущее сотрудничество.

Андрей Тимощенков

ОбществоНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина