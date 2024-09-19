У Німеччині відкрився перший у Європі завод з переробки літію: потрібно для батарей електрокарів
Київ • УНН
Компанія AMG Lithium відкрила завод з виробництва гідроксиду літію для батарей електромобілів. Підприємство вироблятиме 20 000 тонн на рік, що достатньо для півмільйона електрокарів.
Перший у Європі завод із переробки літію відкрився у Німеччині, підприємство вироблятиме гідроксид літію, необхідний для батарей електромобілів, пише УНН з посиланням на Euronews.
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Компанія AMG Lithium відкрила в Німеччині перший у Європі завод із переробки гідроксиду літію. На його будівництво пішло трохи більше ніж два роки та 140 мільйонів євро.
Літій є ключовим елементом, необхідним для виготовлення акумуляторів електромобілів.
Завод отримуватиме велику частину сировини з Бразилії, а потім перетворюватиме літій на необхідний для акумуляторів гідроксид літію.
Очікується, що підприємство в Німеччині вироблятиме 20 000 тонн гідроксиду літію на рік, цього вистачить півмільйона електромобілів.
Одна з цілей запуску заводу – зниження залежності європейських країн від зовнішніх джерел постачання. У майбутньому тут також перероблятиметься літій, який видобувається в Європі.
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