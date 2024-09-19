В Германии открылся первый в Европе завод по переработке лития: нужно для батарей электрокаров

Первый в Европе завод по переработке лития открылся в Германии, предприятие будет производить гидроксид лития, необходимый для батарей электромобилей, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Компания AMG Lithium открыла в Германии первый в Европе завод по переработке гидроксида лития. На его строительство ушло чуть больше двух лет и 140 миллионов евро.

Литий является ключевым элементом, необходимым для изготовления аккумуляторов электромобилей.

Завод будет получать большую часть сырья из Бразилии, а затем превращать литий в необходимый для аккумуляторов гидроксид лития.

Ожидается, что предприятие в Германии будет производить 20 000 тонн гидроксида лития в год, этого хватит полмиллиона электромобилей.

Одна из целей запуска завода - снижение зависимости европейских стран от внешних источников поставок. В будущем здесь также будет перерабатываться литий, который добывается в Европе.

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