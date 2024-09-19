В Германии открылся первый в Европе завод по переработке лития: нужно для батарей электрокаров
Киев • УНН
Компания AMG Lithium открыла завод по производству гидроксида лития для батарей электромобилей. Предприятие будет производить 20 000 тонн в год, что достаточно для полумиллиона электрокаров.
Первый в Европе завод по переработке лития открылся в Германии, предприятие будет производить гидроксид лития, необходимый для батарей электромобилей, пишет УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Компания AMG Lithium открыла в Германии первый в Европе завод по переработке гидроксида лития. На его строительство ушло чуть больше двух лет и 140 миллионов евро.
Литий является ключевым элементом, необходимым для изготовления аккумуляторов электромобилей.
Завод будет получать большую часть сырья из Бразилии, а затем превращать литий в необходимый для аккумуляторов гидроксид лития.
Ожидается, что предприятие в Германии будет производить 20 000 тонн гидроксида лития в год, этого хватит полмиллиона электромобилей.
Одна из целей запуска завода - снижение зависимости европейских стран от внешних источников поставок. В будущем здесь также будет перерабатываться литий, который добывается в Европе.
Шольц збирається у Сербію на рідкісну зустріч із "ізольованим" Вучичем для фіналізації літієвої угоди - Politico17 июля 2024, 10:30 • 15493 просмотра