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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии открылся первый в Европе завод по переработке лития: нужно для батарей электрокаров

В Германии открылся первый в Европе завод по переработке лития: нужно для батарей электрокаров

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 13:00  •  5392 просмотра

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Компания AMG Lithium открыла завод по производству гидроксида лития для батарей электромобилей. Предприятие будет производить 20 000 тонн в год, что достаточно для полумиллиона электрокаров.

Первый в Европе завод по переработке лития открылся в Германии, предприятие будет производить гидроксид лития, необходимый для батарей электромобилей, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Компания AMG Lithium открыла в Германии первый в Европе завод по переработке гидроксида лития. На его строительство ушло чуть больше двух лет и 140 миллионов евро.

Литий является ключевым элементом, необходимым для изготовления аккумуляторов электромобилей. 

Завод будет получать большую часть сырья из Бразилии, а затем превращать литий в необходимый для аккумуляторов гидроксид лития.

Ожидается, что предприятие в Германии будет производить 20 000 тонн гидроксида лития в год, этого хватит полмиллиона электромобилей.

Одна из целей запуска завода - снижение зависимости европейских стран от внешних источников поставок. В будущем здесь также будет перерабатываться литий, который добывается в Европе.

Шольц збирається у Сербію на рідкісну зустріч із "ізольованим" Вучичем для фіналізації літієвої угоди - Politico17 июля 2024, 10:30 • 15493 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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