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MIM-104 Patriot

У небі над Україною збили 57 із 81 ворожих дронів. Одещина зазнала ракетної атаки

Київ • УНН

 • 18137 перегляди

Сили ППО України знищили 57 з 81 російських безпілотників вночі та вранці. Армія рф також атакувала Одещину авіаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

У небі над Україною збили 57 із 81 ворожих дронів. Одещина зазнала ракетної атаки

Сили протиповітряної оборони України вночі та вранці в середу знищили 57 із 81 безпілотників, випущених армією рф. Станом на 9 ранку ще до 9-ти російських БПЛА літають в Україні. Також ворог атакував авіаційною ракетою Одеську область. Про це повідомили в середу в Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.

За даними ПС ЗСУ, із 22 години 22 жовтня ворог завдав удару по Україні 81 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків приморсько-ахтарськ, курськ – рф. Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

 Станом на 9.00 підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях

- розповіли в Повітряних силах. 

При чому, 19 з них збили на Сумщині, за даними місцевої ОВА

Також повідомляється, що 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До 9-ти ворожих БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України.

У Черкасах серія вибухів на тлі попереджень про атаку ворожих дронів23.10.24, 08:13 • 17469 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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