В небе над Украиной сбили 57 из 81 вражеских дронов. Одесская область подверглась ракетной атаке

Силы противовоздушной обороны Украины ночью и утром в среду уничтожили 57 из 81 беспилотников, выпущенных армией рф. По состоянию на 9 утра еще до 9-ти российских БПЛА летают в Украине. Также враг атаковал авиационной ракетой Одесскую область. Об этом сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

По данным ВС ВСУ, с 22 часов 22 октября враг нанес удар по Украине 81 ударным БПЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа с направлений приморско-ахтарск, курск - рф. Также противник атаковал Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 57 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях