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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В небе над Украиной сбили 57 из 81 вражеских дронов. Одесская область подверглась ракетной атаке

В небе над Украиной сбили 57 из 81 вражеских дронов. Одесская область подверглась ракетной атаке

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 06:13  •  6672 просмотра

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Силы ПВО Украины уничтожили 57 из 81 российских беспилотников ночью и утром. Армия рф также атаковала Одесскую область авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Силы противовоздушной обороны Украины ночью и утром в среду уничтожили 57 из 81 беспилотников, выпущенных армией рф. По состоянию на 9 утра еще до 9-ти российских БПЛА летают в Украине. Также враг атаковал авиационной ракетой Одесскую область. Об этом сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

По данным ВС ВСУ, с 22 часов 22 октября враг нанес удар по Украине 81 ударным БПЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа с направлений приморско-ахтарск, курск - рф. Также противник атаковал Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

 По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 57 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях

- рассказали в Воздушных силах. 

При чем, 19 из них сбили на Сумщине, по данным местной ОВА

Также сообщается, что 15 российских беспилотников в настоящее время локально потеряно. До 9-ти вражеских БпЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины.

В Черкассах серия взрывов на фоне предупреждений об атаке вражеских дронов23 октября 2024, 05:13 • 9539 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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