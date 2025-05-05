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У Національній бібліотеці Чехії з'явилась українська книжкова поличка

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Олена Зеленська відвідала бібліотеку Чехії, де відкрито українську книжкову поличку. Також, Чехія допомагає Україні відновлювати пошкоджені росіянами першодруки.

У Національній бібліотеці Чехії з'явилась українська книжкова поличка

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Національну бібліотеку Чехії, де відбулося відкриття української книжкової полички. Керівництво бібліотеки постійно проводить тематичні українські заходи. Зокрема, зараз триває виставка, присвячена 150-річчю з нагоди дня народження видатного українського диригента, композитора та етнографа Олександра Кошиця, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Олена Зеленська ознайомилася з роботою бібліотеки та проєктом Archa – системою унікальних сканерів, із застосуванням яких Чехія допомагає Україні відновлювати й оцифровувати першодруки, пошкоджені російськими атаками. 

Разом із директором Національної бібліотеки Томашем Фолтином дружина Президента взяла участь у відкритті української книжкової полички. 

"Вдячна, що Національна бібліотека Чехії долучається до нашого глобального проєкту, який налічує вже 50 тисяч книг на 240 поличках у 57 країнах світу та бібліотеці ЮНЕСКО. Наші полички створюються не лише для захисту українського слова – вони для порозуміння між країнами й культурами, для можливості дізнаватися правду з першоджерел, без викривлень і стереотипів",  – підсумувала перша леді.

"Українська книжкова поличка" протягом лютого відкрилася у 6 країнах07.03.25, 14:31 • 37312 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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