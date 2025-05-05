В Национальной библиотеке Чехии появилась украинская книжная полка
Киев • УНН
Елена Зеленская посетила библиотеку Чехии, где открыта украинская книжная полка. Также, Чехия помогает Украине восстанавливать поврежденные россиянами первопечатные издания.
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальную библиотеку Чехии, где состоялось открытие украинской книжной полки. Руководство библиотеки постоянно проводит тематические украинские мероприятия. В частности, сейчас проходит выставка, посвященная 150-летию со дня рождения выдающегося украинского дирижера, композитора и этнографа Александра Кошица, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Елена Зеленская ознакомилась с работой библиотеки и проектом Archa – системой уникальных сканеров, с применением которых Чехия помогает Украине восстанавливать и оцифровывать первопечатные издания, поврежденные российскими атаками.
Вместе с директором Национальной библиотеки Томашем Фолтыном супруга Президента приняла участие в открытии украинской книжной полки.
"Благодарна, что Национальная библиотека Чехии приобщается к нашему глобальному проекту, который насчитывает уже 50 тысяч книг на 240 полках в 57 странах мира и библиотеке ЮНЕСКО. Наши полки создаются не только для защиты украинского слова – они для взаимопонимания между странами и культурами, для возможности узнавать правду из первоисточников, без искажений и стереотипов", – подытожила первая леди.
"Украинская книжная полка" в течение февраля открылась в 6 странах07.03.25, 14:31 • 37312 просмотров