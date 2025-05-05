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В Национальной библиотеке Чехии появилась украинская книжная полка

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Елена Зеленская посетила библиотеку Чехии, где открыта украинская книжная полка. Также, Чехия помогает Украине восстанавливать поврежденные россиянами первопечатные издания.

В Национальной библиотеке Чехии появилась украинская книжная полка

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальную библиотеку Чехии, где состоялось открытие украинской книжной полки. Руководство библиотеки постоянно проводит тематические украинские мероприятия. В частности, сейчас проходит выставка, посвященная 150-летию со дня рождения выдающегося украинского дирижера, композитора и этнографа Александра Кошица, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Елена Зеленская ознакомилась с работой библиотеки и проектом Archa – системой уникальных сканеров, с применением которых Чехия помогает Украине восстанавливать и оцифровывать первопечатные издания, поврежденные российскими атаками. 

Вместе с директором Национальной библиотеки Томашем Фолтыном супруга Президента приняла участие в открытии украинской книжной полки. 

"Благодарна, что Национальная библиотека Чехии приобщается к нашему глобальному проекту, который насчитывает уже 50 тысяч книг на 240 полках в 57 странах мира и библиотеке ЮНЕСКО. Наши полки создаются не только для защиты украинского слова – они для взаимопонимания между странами и культурами, для возможности узнавать правду из первоисточников, без искажений и стереотипов",  – подытожила первая леди.

"Украинская книжная полка" в течение февраля открылась в 6 странах07.03.25, 14:31 • 37312 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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