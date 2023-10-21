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У НАТО достатньо ресурсів для одночасної підтримки України та Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Північноатлантичний альянс має достатньо ресурсів, щоб підтримати Ізраїль у конфлікті з ХАМАС, а також підтримати Україну військово у війні з росією. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в п’ятницю ввечері на Digi 24, пише УНН.

У НАТО достатньо ресурсів для одночасної підтримки України та Ізраїлю

Цитата 

«Думаю, у нас достатньо ресурсів на рівні нашого альянсу. 32 країни НАТО разом зі Швецією, я сподіваюся, мають понад 1 мільярд людей і понад 50% світового ВВП. Це ресурси, щоб увага не відволікалася від того, що ми маємо робити на підтримку України», – сказав Мірча Джоане. 

Таким чином, НАТО має «конкретні оборонні плани» в контексті, в якому Альянс визначив дві прямі загрози - «росія і тероризм», сказав Джоане.

Також він додав, що альянсу потрібно підтримати Ізраїль, аби уникнути ескалації війни. На його думку, росії не вдасться побачити, як Захід розривається між допомогою Україні та Ізраїлю, адже цього не станеться.

«Ми зможемо впоратися з цими двома ситуаціями, ми сподіваємося якнайшвидше заспокоїти ситуацію на Близькому Сході та продовжувати підтримувати Україну», — додав Джоане. 

Тож, той факт, що нова криза з’являється в іншому регіоні, «не застає НАТО неготовим», додав Мірча Джоане.

Нагадаємо

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер попередив, що у західних військових закінчуються боєприпаси для України. Він заявив, що "дно бочки вже видно".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні відреагували на заяву, що НАТО "побачили дно" у запасах зброї

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