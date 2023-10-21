У НАТО достаточно ресурсов для одновременной поддержки Украины и Израиля

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«Думаю, у нас достаточно ресурсов на уровне нашего альянса. 32 страны НАТО вместе со Швецией, я надеюсь, имеют более 1 миллиарда человек и более 50% мирового ВВП. Это ресурсы, чтобы внимание не отвлекалось от того, что мы должны делать в поддержку Украины», – сказал Мирча Джоане.

Таким образом, НАТО имеет «конкретные оборонные планы» в контексте, в котором Альянс определил две прямые угрозы - «Россия и терроризм», сказал Джоане.

Также он добавил, что альянсу нужно поддержать Израиль, чтобы избежать эскалации войны. По его мнению, России не удастся увидеть, как Запад разрывается между помощью Украине и Израилю, ведь этого не произойдет.

«Мы сможем справиться с этими двумя ситуациями, мы надеемся как можно быстрее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину», — добавил Джоанэ.

Поэтому, тот факт, что новый кризис появляется в другом регионе, «не застает НАТО неготовым», добавил Мирча Джоане.

Напомним

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупредил, что у западных военных заканчиваются боеприпасы для Украины. Он заявил, что "дно бочки уже видно".

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