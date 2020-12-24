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У НАБУ розповіли, як працює "схема" уникнення відповідальності через зміну підслідності

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України заявили, що у резонансних справах прослідковується одна схема, задля уникнення відповідальності – це зміна підслідності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

У НАБУ розповіли, як працює "схема" уникнення відповідальності через зміну підслідності

Так, в НАБУ зауважують, що між резонансними справами, які розслідує НАБУ, прослідковується схема уникнення відповідальності через намагання передати справи до інших правоохоронних органів та уникнення скерування їх до ВАКС.

“Схема проста — сторона захисту звертається до Печерського райсуду (який взагалі не має розглядати справи щодо топкорупції), той зобов’язує Генпрокурора визначити нову підслідність. Генпрокурор сумлінно виконує такі незаконні судові рішення, які очевидно протирічать законодавству — справи НАБУ заборонено передавати до інших органів досудового розслідування”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що цю схему намагалися провернути у провадженні щодо “ВіЕйБі Банку”. Такі ж дії вчиняються у справі за фактом підкупу експерта, яка є епізодом у справі про розкрадання майна Нацгвардії.

“Водночас НАБУ стурбоване подальшою долею „справи ОАСК“, в якій ще у серпні Печерський райсуд столиці ухвалив рішення забрати її з НАБУ. Після оскарження, суд безпідставно не передає матеріали для подальшого розгляду в Апеляції ВАКС”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора України передав справу, у якій фігурує заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро України до Служби безпеки України.

Після чого суд по Татарову відклали.

Нагадаємо, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову особисто 21 грудня в НАБУ вручили повідомлення про підозру.

НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.

У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” (ч.3 ст.369 КК України).

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