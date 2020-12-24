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Після передачі справи з НАБУ суд по Татарову відклали

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд відклав на 28 грудня розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову, передає кореспондент УНН.

Після передачі справи з НАБУ суд по Татарову відклали

“Дата наступного судового засідання 28 грудня о 12:30”, — сказав суддя.

Так, суд відклав засідання через необхідність з’ясування повноважень прокурорів.

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора Ірини Венедіктової вирішили передати справу Татарова від НАБУ до СБУ.

У відповідь у НАБУ заявили, що Офіс Генерального прокурора України здійснив "безпрецедентне" в історії України втручання у розслідування Бюро, передавши справу Татарова до Служби безпеки України та став на його особистий захист.

Нагадаємо, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову особисто 21 грудня в НАБУ вручили повідомлення про підозру.

НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.

У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” (ч.3 ст.369 КК України).

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