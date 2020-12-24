Після передачі справи з НАБУ суд по Татарову відклали
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд відклав на 28 грудня розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову, передає кореспондент УНН.
“Дата наступного судового засідання 28 грудня о 12:30”, — сказав суддя.
Так, суд відклав засідання через необхідність з’ясування повноважень прокурорів.
Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора Ірини Венедіктової вирішили передати справу Татарова від НАБУ до СБУ.
У відповідь у НАБУ заявили, що Офіс Генерального прокурора України здійснив "безпрецедентне" в історії України втручання у розслідування Бюро, передавши справу Татарова до Служби безпеки України та став на його особистий захист.
Нагадаємо, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову особисто 21 грудня в НАБУ вручили повідомлення про підозру.
НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.
У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” (ч.3 ст.369 КК України).