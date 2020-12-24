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После передачи дела с НАБУ суд по Татарову отложили

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил на 28 декабря рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову, передает корреспондент УНН.

После передачи дела с НАБУ суд по Татарову отложили

"Дата следующего судебного заседания 28 декабря в 12:30", - сказал судья.

Так, суд отложил заседание из-за необходимости выяснения полномочий прокуроров.

Напомним, в Офисе Генпрокурора Ирины Венедиктовой решили передать дело Татарова из НАБУ в СБУ.

В ответ в НАБУ заявили, что Офис Генерального прокурора Украины осуществил "беспрецедентное" в истории Украины вмешательство в расследование Бюро, передав дело Татарова в Службу безопасности Украины и встал на его личную защиту.

Напомним, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.

НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю председателя Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, бывший конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины).

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