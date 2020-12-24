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У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора "став на особистий захист Татарова"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України заявили, що Офіс Генерального прокурора України здійснив безпрецедентне в історії України втручання у розслідування Бюро, передавши справу заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова до Служби безпеки України та став на його особистий захист. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.

У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора "став на особистий захист Татарова"

"Офіс Генерального прокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання у розслідування НАБУ. 23 грудня 2020 року заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента від Національного бюро до Служби безпеки України. Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покровом ночі: відповідна відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ наголошують, що закон забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

"Таким чином Офіс Генерального прокурора свідомо ухвалив незаконне рішення, яке грубо протирічить вимогам Кримінального процесуального кодексу України. Детективи НАБУ мають докази того, що заступник керівника Офісу Президента, у минулому — топпосадовець державної компанії "УкрБуд" — причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України", - зазначається у повідомленні.

Так, у НАБУ повідомляють, що ще 1 грудня, напередодні повідомлення йому про підозру, Генеральний прокурор таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження та за відсутності будь-яких правових підстав, змінила групу прокурорів, що відтермінувало повідомлення про підозру посадовцю на 17 днів.

Сьогодні о 12:30 ВАКС мав обрати топпосадовцю Офісу Президента запобіжний захід.

"Щоб унеможливити обрання запобіжного заходу, справу для розслідування передали СБУ, довівши цей факт до відома прокурорів САП о 9 ранку. Тож, замість захисту інтересів держави, яка зазнала збитків через дії підозрюваного, Офіс Генерального прокурора фактично встав на його особистий захист. Такі дії повністю дискредитують орган державної влади, чия діяльність має ґрунтуватися на верховенстві права, законності та справедливості, неупередженості та об’єктивності. Всім цим ОГП знехтував заради захисту чиновника, підозрюваного у корупції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Венедіктової вирішили передати справу Татарова від НАБУ до СБУ.

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