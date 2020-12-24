В НАБУ рассказали, как работает "схема" избежания ответственности из-за изменения подследственности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что в резонансных делах прослеживается одна схема во избежание ответственности - это изменение подследственности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Так, в НАБУ отмечают, что между резонансными делами, которые расследует НАБУ, прослеживается схема ухода от ответственности через попытки передать дела в другие правоохранительные органы и избежания направления их в ВАКС.
"Схема простая - сторона защиты обращается в Печерский райсуд (который вообще не должен рассматривать дела по топ-корупции), тот обязывает генпрокурора определить новую подследственность. Генпрокурор добросовестно выполняет такие незаконные судебные решения, что очевидно противоречат законодательству - дела НАБУ запрещено передавать в другие органы досудебного расследования", - говорится в сообщении.
Сообщается, что эту схему пытались провернуть в производстве по "ВиЭйБи Банку". Такие же действия совершаются в деле по факту подкупа эксперта, которая является эпизодом в деле о хищении имущества Нацгвардии.
"Вместе с тем НАБУ обеспокоено дальнейшей судьбой "дела ОАСК", в котором еще в августе Печерский райсуд столицы принял решение забрать его с НАБУ. После обжалования, суд безосновательно не передает материалы для дальнейшего рассмотрения в Апелляции ВАКС", - отмечается в сообщении.
Напомним, Офис Генерального прокурора Украины передал дело, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро Украины в Службу безопасности Украины.
После чего суд по Татарову отложили.
Напомним, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.
НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю председателя Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.
В НАБУ указывали, что заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины).