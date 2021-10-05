У МЗС обговорили затримання Саакашвілі з новим послом Грузії

Цитата:

"Василь Боднар порушив питання про затримання в Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі, наголосив на необхідності повного дотримання його законних прав та інтересів. Заступник міністра подякував грузинській стороні за надання дозволу на відвідання 4 жовтня Міхеіла Саакашвілі українським консулом для надання йому консульської і правової допомоги", - повідомили у МЗС.

Деталі

Зазначається, що Георгій Закарашвілі "поінформував про обставини та підстави затримання Міхеіла Саакашвілі в Грузії".

Співрозмовники обговорили також актуальні питання відносин України та Грузії, регіональну безпеку. Вони підтвердили необхідність посилення взаємодії задля протидії спільним безпековим викликам.

Георгій Закарашвілі запевнив у готовності докласти максимальних зусиль для активного розвитку двостороннього співробітництва України та Грузії.

Контекст

1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент країни Міхеіл Саакашвілі був затриманий у Грузії. Саакашвілі приїхав до Грузії через 8 років після еміграції.

Після затримання Саакашвілі помістили в колонію Руставі.

Українська влада відреагувала на це, адже Саакашвілі має українське громадянство. МЗС запросило керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні поінформував МЗС про це.

Президент Володимир Зеленський заявив, що він постійно займається поверненням українських громадян на батьківщину, тому Саакашвілі це також стосується.

4 жовтня Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії відвідала український консул. Його стан - задовільний, скарг не висловлював. У той же день стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування.

Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи. Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.