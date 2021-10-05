Саакашвілі заявив, що його голодування "триватиме до кінця життя"

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За 4 жовтня дві людини були затримані в Грузії у справі про повернення в країну експрезидента Михайла Саакашвілі.
Крім того, 3 жовтня прокуратура Грузії висунула звинувачення власнику квартири, в якій знаходився колишній президент Михайло Саакашвілі під час його затримання.
Нагадаємо
1 жовтня прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.
Потім Саакашвілі перевели в колонію Руставі.
Згодом до Міністерства закордонних справ було запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.
Так, 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні прибув до МЗС України і розповів про обставини затримання Михайла Саакашвілі, а також, які статті йому інкримінують.
Крім того, речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що в МЗС підтвердили принципову позицію України щодо невтручання у внутрішні справи Грузії.
Сьогодні український консул відвідала Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії. Його стан — задовільний, скарг не висловлював.
Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.