Саакашвілі заявив, що його голодування "триватиме до кінця життя"

Цитата

“Як і очікувалося, режим мене заарештував, але я залишаюся вільною людиною будучи за ґратами. Як вам напевно відомо, я оголосив голодування. Хочу, щоб ви знали — я не припиню його ні в якому разі, до тих пір, поки я й затримані через мене люди не будуть звільнені. Я дуже люблю життя, але голодування, в будь-якому випадку, триватиме до кінця мого життя. Моїм існуванням я свому народу велику допомогу не зроблю. Готовий хоча б своєю відданістю підтвердити, що за Грузію варто жити і варто померти”, — заявив він.

Деталі

Саакашвілі додав, що відмовився від втручання лікарів у критичній ситуації.

Що передувало

Напередодні Саакашвілі повідомив, що розпочав голодування.