Владельцу квартиры, где был задержан Саакашвили, предъявлено обвинение

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Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.
Затем Саакашвили перевели в колонию Рустави.
Впоследствии в Министерство иностранных дел был приглашен руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Так, 2 октября временно поверенный Грузии в Украине прибыл в МИД Украины и рассказал об обстоятельствах задержания Михаила Саакашвили, а также, какие статьи ему инкриминируют.
Кроме того, спикер МИД Олег Николенко сообщил, что в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.
Добавим
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.
Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.