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Владельцу квартиры, где был задержан Саакашвили, предъявлено обвинение

Владельцу квартиры, где был задержан Саакашвили, предъявлено обвинение

Киев  •  УНН

 • 18168 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Прокуратура Грузии предъявила обвинение владельцу квартиры, в которой находился бывший президент Михаил Саакашвили во время его задержания, передает УНН со ссылкой на русскоязычное американское издание "Эхо Кавказа".

Детали

По данным ведомства, гражданину Е.Ц. инкриминируют статью о "сокрытии преступлений".

В прокуратуре говорят, что обвиняемому было известно о том, что гражданин Украины Михаил Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии за совершение тяжких преступлений. Однако 30 сентября 2021 он предоставил ему свою квартиру.

По данным прокуратуры Грузии, задержанному 1 октября гражданину Е.Ц. грозит от 1 до 4 лет лишения свободы.

Дополнение

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.

Затем Саакашвили перевели в колонию Рустави.

Впоследствии в Министерство иностранных дел был приглашен руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Так, 2 октября временно поверенный Грузии в Украине прибыл в МИД Украины и рассказал об обстоятельствах задержания Михаила Саакашвили, а также, какие статьи ему инкриминируют.

Кроме того, спикер МИД Олег Николенко сообщил, что в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.

Добавим

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.

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