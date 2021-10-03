Власнику квартири, де був затриманий Саакашвілі, висунули звинувачення

Деталі

За даними відомства, громадянину Е.Ц інкримінують статтю про “приховування злочинів”.

У прокуратурі кажуть, що обвинуваченому було відомо про те, що громадянин України Михайло Саакашвілі розшукується правоохоронними органами Грузії за скоєння тяжких злочинів. Проте 30 вересня 2021 року він надав йому свою квартиру.

За даними прокуратури Грузії, затриманому 1 жовтня громадянину Е.Ц загрожує від 1 до 4 років позбавлення волі.

Доповнення

Прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.

Потім Саакашвілі перевели в колонію Руставі.

Згодом до Міністерства закордонних справ було запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.



Так, 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні прибув до МЗС України і розповів про обставини затримання Михайла Саакашвілі, а також, які статті йому інкримінують.



Окрім того, речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що у МЗС підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії.

Додамо

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.

Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.