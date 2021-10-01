Саакашвілі перевели в колонію Руставі. Його відвідає омбудсмен - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, якого затримали, переведений в колонію Руставі. Його відвідає омбудсмен, передає УНН із посиланням на Imedinews.
Деталі
Як повідомили Imedinews, громадський омбудсмен Ніно Ломджарія сьогодні відвідає Михайла Саакашвілі. В даний час народний захисник направляється в колонію Руставі.
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі був заарештований сьогодні.
Контекст
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні заявив, що приїхав в Батумі, через вісім років після від'їзду з Грузії.
У той же час в міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що колишній президент не перетинав державний кордон країни.
Що було раніше
Саакашвілі заявив, що 2 жовтня збирається прилетіти в Тбілісі. Фото авіаквитка з Києва він опублікував в Facebook. Влада ж Грузії каже, що в разі прильоту - політику загрожує в'язниця.
2 жовтня в Грузії пройдуть муніципальні вибори, на яких також будуть обирати в тому числі мера Тбілісі. Зараз мер - представник правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе. Опонентом його буде депутат Ніка Мелія від опозиційної партії "Єдиний національний рух". Її засновником є Саакашвілі.
Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.
Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.