Саакашвілі заявив, що планує продовжувати голодування до звільнення

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"Вам відомо, що я оголосив голодування. Я хочу, щоб ви знали, що я його не припиню ні в якому разі, поки я і затримані через мене люди не будемо на волі", - зачитав Гварамія лист Саакашвілі, який експрезидент передав йому під час зустрічі у в'язниці.

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У цьому листі Саакашвілі зазначив, що дуже любить життя, але це голодування буде до кінця його життя.

Він заявив, що не визнає пред'явлених йому звинувачень і вважає себе політичним в'язнем.

Додамо

Сьогодні дві людини були затримані в Грузії у справі про повернення в країну експрезидента Михайла Саакашвілі.

Крім того, 3 жовтня прокуратура Грузії висунула звинувачення власнику квартири, в якій знаходився колишній президент Михайло Саакашвілі під час його затримання.

Нагадаємо

1 жовтня прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.



Потім Саакашвілі перевели в колонію Руставі.

Згодом до Міністерства закордонних справ було запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Так, 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні прибув до МЗС України і розповів про обставини затримання Михайла Саакашвілі, а також, які статті йому інкримінують.

Крім того, речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що в МЗС підтвердили принципову позицію України щодо невтручання у внутрішні справи Грузії.

Сьогодні український консул відвідала Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії. Його стан - задовільний, скарг не висловлював.



Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.