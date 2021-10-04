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Состояние удовлетворительное, жалоб нет: украинский консул посетила Саакашвили в колонии

Состояние удовлетворительное, жалоб нет: украинский консул посетила Саакашвили в колонии

Киев  •  УНН

 • 29916 просмотра

КИЕВ. 4 жотня. УНН. Украинский консул посетила Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии. Его состояние - удовлетворительное, жалоб не высказывал. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Цитата

"Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави в Грузии. Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", - сообщил Николенко.

Детали

По словам дипломата, МИД и Посольство Украины в Тбилиси продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину. Консул также взаимодействует с его адвокатами.

Контекст

Ранее премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.

Затем Саакашвили перевели в колонию Рустави.

Впоследствии в Министерство иностранных дел было приглашено руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Так, 2 октября временно поверенный Грузии в Украине прибыл в МИД Украины и рассказал об обстоятельствах задержания Михаила Саакашвили, а также, какие статьи ему инкриминируют.

Кроме того, спикер МИД Олег Николенко сообщил, что в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины относительно невмешательства во внутренние дела Грузии.

Добавим

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.

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