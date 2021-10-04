Стан задовільний, скарг немає: український консул відвідала Саакашвілі в колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жотня. УНН. Український консул відвідала Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарному закладі у Грузії. Його стан – задовільний, скарг не висловлював. Про це в коментарі УНН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Цитата
“Український консул сьогодні відвідала громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії. Стан Міхеіла Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював”, — повідомив Ніколенко.
Деталі
За словами дипломата, МЗС та Посольство України в Тбілісі продовжать надавати Міхеілу Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину. Консул також взаємодіє із його адвокатами.
Контекст
Раніше прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.
Потім Саакашвілі перевели в колонію Руставі.
Згодом до Міністерства закордонних справ було запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.
Так, 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні прибув до МЗС України і розповів про обставини затримання Михайла Саакашвілі, а також, які статті йому інкримінують.
Крім того, речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що в МЗС підтвердили принципову позицію України щодо невтручання у внутрішні справи Грузії.
Додамо
Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.
Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.