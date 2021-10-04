Саакашвили заявил, что намерен продолжать голодовку до освобождения

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“Вам известно, что я объявил голодовку. Я хочу, чтобы вы знали, что я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будем на свободе”, - зачитал Гварамия письмо Саакашвили, которое экс-президент передал ему во время встречи в тюрьме.

Детали

В этом письме Саакашвили отметил, что очень любит жизнь, но эта голодовка будет до конца его жизни.

Он заявил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.

Добавим

Сегодня два человека были задержаны в Грузии по делу о возвращении в страну экс-президента Михаила Саакашвили.

Кроме того, 3 октября прокуратура Грузии предъявила обвинение владельцу квартиры, в которой находился бывший президент Михаил Саакашвили во время его задержания.

Напомним

1 октября премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.



Затем Саакашвили перевели в колонию Рустави.

Впоследствии в Министерство иностранных дел был приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Так, 2 октября временно поверенный Грузии в Украине прибыл в МИД Украины и рассказал об обстоятельствах задержания Михаила Саакашвили, а также, какие статьи ему инкриминируют.

Кроме того, спикер МИД Олег Николенко сообщил, что в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.

Сегодня украинский консул посетила Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии. Его состояние - удовлетворительное, жалоб не высказывал.



Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.