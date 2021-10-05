Саакашвили заявил, что его голодовка "продлится до конца жизни"

Цитата

“Как и ожидалось, режим меня арестовал, но я остаюсь свободным человеком будучи за решеткой. Как вам наверняка известно, я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали — я не прекращу его ни в коем случае, до тех пор, пока я задержаны за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но голодание, в любом случае, продлится до конца моей жизни. Моим существованием я своему народу большую помощь не сделаю. Готовый хотя бы своей преданностью подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть ”, - заявил он.

детали

Саакашвили добавил, что отказался от вмешательства врачей в критической ситуации.

что предшествовало

Накануне Саакашвили сообщил, что начал голодовку.