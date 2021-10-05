Саакашвили заявил, что его голодовка "продлится до конца жизни"

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За 4 октября два человека были задержаны в Грузии по делу о возвращении в страну експрезидента Михаила Саакашвили.
Кроме того, 3 октября прокуратура Грузии предъявила обвинение владельцу квартиры, в которой находился бывший президент Михаил Саакашвили во время его задержания.
Напомним
1 октября премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил , что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.
Затем Саакашвили перевели в колонию Рустави .
Впоследствии в Министерство иностранных дел был приглашен руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Так, 2 октября временно поверенный Грузии в Украине прибыл в МИД Украины и рассказал об обстоятельствах задержания Михаила Саакашвили, а также, какие статьи ему инкриминируют.
Кроме того, спикер МИД Олег Николенко сообщил, что в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины относительно невмешательства во внутренние дела Грузии.
Сегодня украинский консул посетила Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии. Его состояние — удовлетворительное, жалоб не высказывал .
Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.