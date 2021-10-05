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Саакашвили заявил, что его голодовка "продлится до конца жизни"

Саакашвили заявил, что его голодовка "продлится до конца жизни"

Киев  •  УНН

 • 18021 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не планирует прекращать голодовку, пока не закончится его жизнь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Грузия онлайн".

Цитата

“Как и ожидалось, режим меня арестовал, но я остаюсь свободным человеком будучи за решеткой. Как вам наверняка известно, я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали — я не прекращу его ни в коем случае, до тех пор, пока я задержаны за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но голодание, в любом случае, продлится до конца моей жизни. Моим существованием я своему народу большую помощь не сделаю. Готовый хотя бы своей преданностью подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть ”, - заявил он.

детали

Саакашвили добавил, что отказался от вмешательства врачей в критической ситуации.

что предшествовало

Накануне Саакашвили сообщил, что начал голодовку.

Добавим

За 4 октября два человека были задержаны в Грузии по делу о возвращении в страну експрезидента Михаила Саакашвили.

Кроме того, 3 октября прокуратура Грузии предъявила обвинение владельцу квартиры, в которой находился бывший президент Михаил Саакашвили во время его задержания.

Напомним

1 октября премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил , что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.

Затем Саакашвили перевели в колонию Рустави .

Впоследствии в Министерство иностранных дел был приглашен руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Так, 2 октября временно поверенный Грузии в Украине прибыл в МИД Украины и рассказал об обстоятельствах задержания Михаила Саакашвили, а также, какие статьи ему инкриминируют.

Кроме того, спикер МИД Олег Николенко сообщил, что в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины относительно невмешательства во внутренние дела Грузии.

Сегодня украинский консул посетила Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии. Его состояние — удовлетворительное, жалоб не высказывал .

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.

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