В МИД обсудили задержание Саакашвили с новым послом Грузии

Цитата:

"Василий Боднар поднял вопрос о задержании в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили, отметил необходимость полного соблюдения его законных прав и интересов. Заместитель министра поблагодарил грузинскую сторону за предоставление разрешения на посещение 4 октября Саакашвили украинским консулом для придания ему консульской и правовой помощи", - сообщили в МИД.

Детали

Отмечается, что Георгий Закарашвили "сообщил об обстоятельствах и основаниях задержания Михаила Саакашвили в Грузии".

Собеседники обсудили также актуальные вопросы отношений Украины и Грузии, региональную безопасность. Они подтвердили необходимость усиления взаимодействия для противодействия общим вызовам.

Георгий Закарашвили заверил в готовности приложить максимальные усилия для активного развития двустороннего сотрудничества Украины и Грузии.

Контекст

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент страны Михаил Саакашвили был задержан в Грузии. Саакашвили приехал в Грузию через 8 лет после эмиграции.

После задержания Саакашвили поместили в колонию Рустави.

Украинская власть отреагировала на это, ведь Саакашвили имеет украинское гражданство. МИД пригласил руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили. 2 октября временно поверенный Грузии в Украине сообщил МИД об этом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что он постоянно занимается возвращением украинских граждан на родину, поэтому Саакашвили это также касается.

4 октября Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии посетила украинский консул. Его состояние - удовлетворительное, жалоб не высказывал. В тот же день стало известно, что Саакашвили объявил голодовку.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела. Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.