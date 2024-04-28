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У Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 33358 перегляди

У місті Миколаїв, Україна, пролунали вибухи, за словами мера міста, який повідомив, що деталі з'ясовуються, а в регіоні оголошено повітряну тривогу.

У Миколаєві пролунали вибухи, повідомив глава міста Олександр Сенкевич у телеграм-каналі, передає УНН.

Деталі

"Вибухи у Миколаєві. З'ясовуємо. Надам інформацію пізніше", - написав він.

З 4:20 на всій території Миколаївської області оголошено повітряну тривогу.

У Херсоні пролунали кілька вибухів27.04.24, 06:51 • 57278 переглядiв

Лілія Подоляк

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