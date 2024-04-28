У Миколаєві пролунали вибухи
Київ • УНН
У місті Миколаїв, Україна, пролунали вибухи, за словами мера міста, який повідомив, що деталі з'ясовуються, а в регіоні оголошено повітряну тривогу.
У Миколаєві пролунали вибухи, повідомив глава міста Олександр Сенкевич у телеграм-каналі, передає УНН.
Деталі
"Вибухи у Миколаєві. З'ясовуємо. Надам інформацію пізніше", - написав він.
З 4:20 на всій території Миколаївської області оголошено повітряну тривогу.
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