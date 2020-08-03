У МВС опублікували відео з наркоаграрієм, який стріляв по поліцейським і погрожував їм гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував на своїй сторінці у Fаcebook відео з наркоаграрієм, який стріляв у поліцейських і погрожував гранатою, передає УНН.
За словами Геращенка, поліція, відпрацьовуючи інформацію про те, що житель одного з сіл - організував міні плантацію з вирощування конопель, зіткнулася з черговими погрозами підірвати гранату. Однак - все обійшлося.
“Після переговорів, невдаха плантатор здався в руки поліції і віддав свій арсенал — гранату Ф-1 та незареєстрований обріз мисливської рушниці”, — написав Геращенко.
За його словами, поліція і прокуратура інкримінують "плантатору" тепер не тільки виробництво і торгівлю наркотиками, а й погрозу співробітникам правоохоронних органів.
Нагадаємо, на Прикарпатті наркоаграрій стріляв по поліцейським і погрожував гранатою.