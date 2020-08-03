В МВД опубликовали видео с наркоаграрием, который стрелял по полицейским и угрожал им гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал на своей странице в Fаcebook видео наркоагрария, который стрелял в полицейских и угрожал гранатой, передает УНН.
По словам Геращенко, полиция, отрабатывая информацию о том, что житель одного из сел - организовал мини плантацию по выращиванию конопли, столкнулась с очередными угрозами взорвать гранату. Однако - все обошлось.
"После переговоров, неудачник плантатор сдался в руки полиции и отдал свой арсенал - гранату Ф-1 и незарегистрированный обрез охотничьего ружья", - написал Геращенко.
По его словам, полиция и прокуратура инкриминируют "плантатору" теперь не только производство и торговлю наркотиками, но и угрозу сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, на Прикарпатье наркоаграрий стрелял по полицейским и угрожал гранатой.