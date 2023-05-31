У МВФ планують затвердити рішення для виділення 900 млн дол. Україні найближчими тижнями

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“Я радий повідомити, що співробітники МВФ та влада України досягли домовленості на рівні персоналу за першим переглядом EFF (програма розширеного фінансування – ред.). Угода підлягає затвердженню Виконавчою радою МВФ, розгляд якої очікується найближчими тижнями”, – заявив керівник української місії Міжнародного валютного фонду Гевін Грей.

Деталі

Як повідомляється, усі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні контрольні показники до кінця травня були виконані, що відкрило шлях для розгляду Виконавчою радою, що дозволить виділити близько 900 млн доларів.

Доповнення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та МВФ уклали угоду на рівні персоналу щодо перегляду 4-річної програми співробітництва. Він додав, що таким чином відкривається шлях до отримання Україною наступного траншу обсягом близько 900 млн доларів.

Місія МВФ з 23 травня по 30 травня вела з представниками української влади роботу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.

Довгострокова програма співпраці з Фондом розрахована на 4 роки та має обсяг 15,6 млрд доларів.