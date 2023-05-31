В МВФ планируют утвердить решение для выделения 900 млн долл. Украине в ближайшие недели

Цитата

“Я рад сообщить, что сотрудники МВФ и власти Украины достигли договоренности на уровне персонала по первому пересмотру EFF (программа расширенного финансирования – ред.). Соглашение подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели”, – заявил руководитель украинской миссии Международного валютного фонда Гэвин Грей.

Детали

Как сообщается, все количественные критерии эффективности на конец апреля и структурные контрольные показатели к концу мая были выполнены, что открыло путь для рассмотрения Исполнительным советом, что позволит выделить около 900 млн долларов.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и МВФ заключили соглашение на уровне персонала о пересмотре 4-летней программы сотрудничества. Он добавил, что таким образом открывается путь к получению Украиной следующего транша в размере около 900 млн долларов.

Миссия МВФ с 23 мая по 30 мая вела с представителями украинской власти работу по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Долгосрочная программа сотрудничества с Фондом рассчитана на 4 года и имеет объем 15,6 млрд долларов.