Місія МВФ розпочала роботу щодо перегляду програми для України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) сьогодні, 23 травня, розпочала з представниками української влади роботу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України, повідомили УНН в офісі постійного представника МВФ до України.
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"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", - сказав постпред МВФ до України Ваграм Степанян.
Нагадаємо
Виконавча рада МВФ наприкінці березня погодила нову програму підтримки для України на 15,6 мільярда доларів і терміном на 4 роки. І вже спрямувала перший транш у 2,7 млрд дол.
МВФ планує провести перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України до кінця травня.
При цьому Фонд очікує від України ухвалення важливих змін у законодавстві.