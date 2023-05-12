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МВФ очікує від України ухвалення важливих змін у законодавстві

МВФ очікує від України ухвалення важливих змін у законодавстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Відповідно до зобов'язань Україна у найближчі місяці має ухвалити низку важливих законодавчих змін, зокрема, щодо повернення декларування і посилення інституційної автономії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомила в четвер на брифінгу директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, пише УНН.

Цитата

"Що стосується змін у законодавстві щодо управління, влада взяла на себе дуже серйозні зобов’язання та висловила чіткі графіки для просування найважливіших законодавчих змін.

Це, зокрема, ухвалення закону про відновлення зобов’язань державних посадових осіб щодо декларування активів, що очікується до кінця липня, внесення змін до структури та закону про боротьбу з відмиванням грошей до кінця вересня, а також ухвалення законодавства для посилення інституційної автономії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до кінця грудня", - сказала Козак.

Нагадаємо

Виконавча рада МВФ наприкінці березня погодила нову програму підтримки для України на 15,6 мільярда доларів і терміном на 4 роки. І вже спрямувала перший транш у 2,7 млрд дол.

МВФ планує провести перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України до кінця травня.

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