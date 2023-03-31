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Шмигаль: "Незабаром очікуємо перший транш від МВФ"

Шмигаль: "Незабаром очікуємо перший транш від МВФ"

Київ • УНН

 • 486738 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила старт нової програми підтримки для України в розмірі 15,6 мільярда доларів і терміном на 4 роки. Найближчим часом Київ отримає перший транш, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в Telegram, передає УНН.

Цитата

"Кошти від МВФ допоможуть Уряду профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність. Програма буде складатися з двох частин. Перша – це термінове фінансування до нашої перемоги у війні. Друга частина – це післявоєнна відбудова та трансформація України. Перший транш у розмірі понад 2,7 мільярда доларів очікуємо вже найближчим часом", - написав він.

За словами прем'єра, програма МВФ стане частиною загального пакета фінансової підтримки для України від міжнародних партнерів у розмірі 115 мільярдів доларів. Шмигаль подякував командам Міністерства фінансів, Нацбанку, МВФ за роботу.

Нагадаємо

У березні Україна отримала грант на 1,25 млрд доларів США від Сполучених Штатів Америки.

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