Шмигаль: "Незабаром очікуємо перший транш від МВФ"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила старт нової програми підтримки для України в розмірі 15,6 мільярда доларів і терміном на 4 роки. Найближчим часом Київ отримає перший транш, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в Telegram, передає УНН.
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"Кошти від МВФ допоможуть Уряду профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність. Програма буде складатися з двох частин. Перша – це термінове фінансування до нашої перемоги у війні. Друга частина – це післявоєнна відбудова та трансформація України. Перший транш у розмірі понад 2,7 мільярда доларів очікуємо вже найближчим часом", - написав він.
За словами прем'єра, програма МВФ стане частиною загального пакета фінансової підтримки для України від міжнародних партнерів у розмірі 115 мільярдів доларів. Шмигаль подякував командам Міністерства фінансів, Нацбанку, МВФ за роботу.
Нагадаємо
У березні Україна отримала грант на 1,25 млрд доларів США від Сполучених Штатів Америки.