МВФ анонсував місію для перегляду нової програми для України до кінця травня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Міжнародний валютний фонд планує провести перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України до кінця травня. Про це повідомила в четвер на брифінгу директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, пише УНН.
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"Ми очікуємо, що перша місія для перегляду (програми - ред.) відбудеться пізніше в травні. Коли у нас буде більше деталей про цю місію, ми їх надамо, але в мене немає інших деталей", - сказала Козак.
Деталі
Як вказала представниця МВФ, у центрі уваги місії буде "оцінка прогресу влади у виконанні політичних зобов'язань та умов у межах програми, головним чином у сферах податково-бюджетної політики, управління та грошово-кредитної політики".
"І, звичайно ж, перегляд також візьме до уваги останні економічні та фінансові події та оновлення про перспективи та ризики для економіки, як відповідно до того, що ми називаємо базовим сценарієм, так і у випадку з Україною, ми також маємо негативний сценарій, тому все це відбуватиметься в межах перегляду", - зазначила Козак.
Нагадаємо
Виконавча рада МВФ наприкінці березня погодила нову програму підтримки для України на 15,6 мільярда доларів і терміном на 4 роки.