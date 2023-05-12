МВФ анонсировал миссию для пересмотра новой программы для Украины до конца мая

Цитата

"Мы ожидаем, что первая миссия для пересмотра (программы - ред.) состоится позже в мае. Когда у нас будет больше деталей об этой миссии, мы их предоставим, но у меня нет других деталей", - сказала Козак.

Детали

Как указала представитель МВФ, в центре внимания миссии будет "оценка прогресса власти в выполнении политических обязательств и условий в рамках программы, главным образом в сферах налогово-бюджетной политики, управления и денежно-кредитной политики".

"И, конечно же, пересмотр также примет во внимание последние экономические и финансовые события и обновления о перспективах и рисках для экономики, как в соответствии с тем, что мы называем базовым сценарием, так и в случае с Украиной, мы также имеем негативный сценарий, поэтому все это будет происходить в рамках пересмотра", - отметила Козак.

Напомним

Исполнительный совет МВФ в конце марта согласовал новую программу поддержки для Украины на 15,6 миллиарда долларов и сроком на 4 года.