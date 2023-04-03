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Україна отримала перший транш від МВФ на 2,7 млрд доларів

Україна отримала перший транш від МВФ на 2,7 млрд доларів

Київ • УНН

 • 1077048 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Україна отримала від Міжнародного валютного фонду перший транш в межах нової програми розширеного фінансування обсягом близько 2,7 млрд дол., повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Україна отримала перший транш від МВФ у межах нової програми розширеного фінансування. Це 2 млрд спеціальних прав запозичень, що дорівнює близько 2,7 млрд дол.", - написав Пишний.

Деталі

Голова НБУ нагадав, що рішення про негайне виділення траншу Рада директорів МВФ погодила минулої п’ятниці, 31 березня.

"Дякуємо партнерам за швидку допомогу та вже активно працюємо для успішного проходження першого перегляду програми і отримання наступного траншу від МВФ", - зазначив він.

Нагадаємо

Виконавча рада МВФ погодила старт нової програми підтримки для України в 15,6 мільярда доларів і терміном на 4 роки.

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