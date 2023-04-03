Украина получила первый транш от МВФ на 2,7 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украина получила от Международного валютного фонда первый транш в рамках новой программы расширенного финансирования в размере около 2,7 млрд долл., сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook, пишет УНН.
Цитата
"Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы расширенного финансирования. Это 2 млрд специальных прав заимствований, что равняется около 2,7 млрд долл.", - написал Пышный.
Детали
Глава НБУ напомнил, что решение о немедленном выделении транша Совет директоров МВФ согласовал в прошлую пятницу, 31 марта.
"Спасибо партнерам за быструю помощь и уже активно работаем для успешного прохождения первого пересмотра программы и получения следующего транша от МВФ", - отметил он.
Напомним
Исполнительный совет МВФ согласовал старт новой программы поддержки для Украины в 15,6 миллиарда долларов и сроком на 4 года.