Украина получила первый транш от МВФ на 2,7 млрд долларов

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"Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы расширенного финансирования. Это 2 млрд специальных прав заимствований, что равняется около 2,7 млрд долл.", - написал Пышный.

Детали

Глава НБУ напомнил, что решение о немедленном выделении транша Совет директоров МВФ согласовал в прошлую пятницу, 31 марта.

"Спасибо партнерам за быструю помощь и уже активно работаем для успешного прохождения первого пересмотра программы и получения следующего транша от МВФ", - отметил он.

Напомним

Исполнительный совет МВФ согласовал старт новой программы поддержки для Украины в 15,6 миллиарда долларов и сроком на 4 года.