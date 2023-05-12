МВФ ожидает от Украины принятия важных изменений в законодательстве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В соответствии с обязательствами Украина в ближайшие месяцы должна принять ряд важных законодательных изменений, в частности, по возвращению декларирования и усилению институциональной автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщила в четверг на брифинге директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, пишет УНН.
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"Что касается изменений в законодательстве по управлению, власти взяли на себя очень серьезные обязательства и обозначили четкие графики для продвижения важнейших законодательных изменений.
Это, в частности, принятие закона о восстановлении обязательств государственных должностных лиц по декларированию активов, что ожидается до конца июля, внесение изменений в структуру и закон о борьбе с отмыванием денег до конца сентября, а также принятие законодательства для усиления институциональной автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до конца декабря", - сказала Козак.
Напомним
Исполнительный совет МВФ в конце марта согласовал новую программу поддержки для Украины на 15,6 миллиарда долларов и сроком на 4 года. И уже направил первый транш в 2,7 млрд долл.
МВФ планирует провести первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины до конца мая.