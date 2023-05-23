Миссия МВФ начала работу по пересмотру программы для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) сегодня, 23 мая, начала с представителями украинской власти работу по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, сообщили УНН в офисе постоянного представителя МВФ в Украине.
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"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня с представителями власти Украины обсуждение мероприятий в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF)", - сказал постпред МВФ в Украине Ваграм Степанян.
Напомним
Исполнительный совет МВФ в конце марта согласовал новую программу поддержки для Украины на 15,6 миллиарда долларов и сроком на 4 года. И уже направил первый транш в 2,7 млрд долл.
МВФ планирует провести первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины до конца мая.
При этом Фонд ожидает от Украины принятия важных изменений в законодательстве.