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МОЗ запустило інформаційний відеоролик про вакцинування від COVID-19

МОЗ запустило інформаційний відеоролик про вакцинування від COVID-19

Київ • УНН

 • 18494 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністерство охорони здоров’я спільно з Офісом Президента України та ЮНІСЕФ запустили інформаційний відеоролик про вакцинування від COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров’я України.

Деталі

Так, відеоролик “Вакцинація — це ефективний спосіб захистити себе від COVID-19” із короткою необхідною інформацією стосовно того, як проходить вакцинація в Україні та де можна отримати додаткові дані у разі необхідності, опублікували на сайті Міністерства охорони здоров’я та у соціальних мережах. Зокрема, у ролику повідомляється про поетапне вакцинування, під час якого щеплення спочатку отримують ті, хто найбільше потребує захисту і допомагає іншим: лікарям, військовим, літнім людям, соцпрацівникам.

“Щеплення — добровільні й безоплатні. Всі зареєстровані вакцини — безпечні й ефективно формують імунітет”, — наголосили у відео.

Дізнатися більше про вакцинацію від COVID-19 усі охочі можуть на офіційному сайті vaccination.covid19.gov.ua або у контакт-центрі за телефоном 0 800 60 20 19

Вакцинація в Україні COVISHIELD

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама та його оточення.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні, оскільки перша є тільки ліцензійною назвою при виробництві в Індії.

Аналогічні дані містяться в офіційному реєстрі Канади: “Вакцини AstraZeneca COVID-19 (виробляється AstraZeneca) і COVISHIELD (виробляються Інститутом сироваток Індії) є рекомбінантними вакцинами ChAdOx1-S, розробленими Оксфордським університетом і AstraZeneca. Інформація про якість, представлена як SIIPL, так і AstraZeneca, підтвердила висновок Міністерства охорони здоров’я Канади про те, що вакцини COVISHIELD і AstraZeneca COVID-19 дуже схожі за виробничим процесом, контролем в процесі та критичними характеристиками якості”.

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