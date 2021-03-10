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Минздрав запустил информационный видеоролик о вакцинации от COVID-19

Минздрав запустил информационный видеоролик о вакцинации от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 18466 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министерство здравоохранения совместно с Офисом Президента Украины и ЮНИСЕФ запустили информационный видеоролик о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.

Детали

Так, видеоролик “Вакцинация — это эффективный способ защитить себя от COVID-19” с короткой необходимой информацией о том, как проходит вакцинация в Украине и где можно получить дополнительные данные в случае необходимости, опубликовали на сайте Министерства здравоохранения и в социальных сетях. В частности, в ролике сообщается о поэтапной вакцинации, во время которой прививки сначала получают те, кто больше всего нуждается в защите и помогает другим: врачам, военным, пожилым людям, соцработникам.

“Прививки — добровольные и безвозмездные. Все зарегистрированные вакцины — безопасные и эффективно формируют иммунитет”, — отметили в видео.

Узнать больше о вакцинации от COVID-19 все желающие могут на официальном сайте vaccination.covid19.gov.ua или в контакт-центре по телефону 0 800 60 20 19

Вакцинация в Украине COVISHIELD

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны, поскольку первая является только лицензионным названием при производстве в Индии.

Аналогичные данные содержатся в официальном реестре Канады: “Вакцины AstraZeneca COVID-19 (производится AstraZeneca) и COVISHIELD (производятся Институтом сывороток Индии) являются рекомбинантными вакцинами ChAdOx1-S, разработанными Оксфордским университетом и AstraZeneca. Информация о качестве, представленная как SIIPL, так и AstraZeneca, подтвердила заключение Министерства здравоохранения Канады о том, что вакцины COVISHIELD и AstraZeneca COVID-19 очень похожи по производственным процессам, контролю в процессе и критическим характеристикам качества”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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