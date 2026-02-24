У москві силовики затримали жінку за покладання квітів до пам’ятника Лесі Українці
Київ • УНН
російські силовики у москві затримали жінку, яка вирішила покласти квіти до пам'ятника поетесі Лесі Українці. Раніше затримали іншу жінку та хлопця.
російська поліція посилила репресії проти громадян, які приносять квіти до монумента українській поетесі, влаштовуючи перевірки документів та затримання. За словами очевидців, правоохоронці діють агресивно, застосовуючи силу до тих, хто намагається вшанувати пам'ять або просто залишається біля пам’ятника на нетривалий час. Про це повідомляють російські Телеграм-канали та очевидці, пише УНН.
Деталі
У неї попросили документи, вона відмовилася їх дати. Її повалили в замет, затримали і потягли в автозак
Біля пам'ятника зафіксовано чергування поліцейських патрулів, які висувають погрози кожному, хто підходить до монумента. Окрім жінки, яку силоміць заштовхали до службового автомобіля, раніше повідомлялося про затримання іншої громадянки та молодого чоловіка.
Співробітники поліції вимагають пред’явлення документів у всіх без винятку відвідувачів, створюючи атмосферу залякування навколо культурного об’єкта.
Реакція правоохоронних органів на мирні акції
За інформацією свідків, поліцейські відкрито заявляють про готовність затримувати людей навіть за спробу постояти біля монумента "хоча б трохи" після покладання квітів.
Наразі точна кількість затриманих уточнюється, проте репресивні заходи в районі пам’ятника Лесі Українці продовжуються протягом усього дня.
Україна викрила росію у спробі "переписати" Будапештський меморандум24.02.26, 12:17 • 3972 перегляди