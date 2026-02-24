$43.300.02
Эксклюзив
16:08 • 2686 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 6884 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 10044 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 10490 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 17740 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 12584 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 29879 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 20969 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18980 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18360 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
В Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"24 февраля, 07:43
Зеленский заговорил о завершении крупнейшей войны со времен Второй мировой - FT24 февраля, 07:58
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26
В Москве силовики задержали женщину за возложение цветов к памятнику Лесе Украинке

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Российские силовики в Москве задержали женщину, которая решила возложить цветы к памятнику поэтессе Лесе Украинке. Ранее задержали другую женщину и парня.

В Москве силовики задержали женщину за возложение цветов к памятнику Лесе Украинке

российская полиция усилила репрессии против граждан, приносящих цветы к монументу украинской поэтессе, устраивая проверки документов и задержания. По словам очевидцев, правоохранители действуют агрессивно, применяя силу к тем, кто пытается почтить память или просто остается у памятника на непродолжительное время. Об этом сообщают российские Телеграм-каналы и очевидцы, пишет УНН.

Детали

У нее попросили документы, она отказалась их дать. Ее повалили в сугроб, задержали и потащили в автозак

– сообщил свидетель инцидента журналистам.

У памятника зафиксировано дежурство полицейских патрулей, которые угрожают каждому, кто подходит к монументу. Кроме женщины, которую силой затолкали в служебный автомобиль, ранее сообщалось о задержании другой гражданки и молодого человека.

Сотрудники полиции требуют предъявления документов у всех без исключения посетителей, создавая атмосферу запугивания вокруг культурного объекта.

Реакция правоохранительных органов на мирные акции

По информации свидетелей, полицейские открыто заявляют о готовности задерживать людей даже за попытку постоять у монумента "хотя бы немного" после возложения цветов.

В настоящее время точное количество задержанных уточняется, однако репрессивные меры в районе памятника Лесе Украинке продолжаются в течение всего дня.

Украина разоблачила россию в попытке "переписать" Будапештский меморандум24.02.26, 12:17 • 3986 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Столкновения