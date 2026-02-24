В Москве силовики задержали женщину за возложение цветов к памятнику Лесе Украинке
Киев • УНН
Российские силовики в Москве задержали женщину, которая решила возложить цветы к памятнику поэтессе Лесе Украинке. Ранее задержали другую женщину и парня.
российская полиция усилила репрессии против граждан, приносящих цветы к монументу украинской поэтессе, устраивая проверки документов и задержания. По словам очевидцев, правоохранители действуют агрессивно, применяя силу к тем, кто пытается почтить память или просто остается у памятника на непродолжительное время. Об этом сообщают российские Телеграм-каналы и очевидцы, пишет УНН.
Детали
У нее попросили документы, она отказалась их дать. Ее повалили в сугроб, задержали и потащили в автозак
У памятника зафиксировано дежурство полицейских патрулей, которые угрожают каждому, кто подходит к монументу. Кроме женщины, которую силой затолкали в служебный автомобиль, ранее сообщалось о задержании другой гражданки и молодого человека.
Сотрудники полиции требуют предъявления документов у всех без исключения посетителей, создавая атмосферу запугивания вокруг культурного объекта.
Реакция правоохранительных органов на мирные акции
По информации свидетелей, полицейские открыто заявляют о готовности задерживать людей даже за попытку постоять у монумента "хотя бы немного" после возложения цветов.
В настоящее время точное количество задержанных уточняется, однако репрессивные меры в районе памятника Лесе Украинке продолжаются в течение всего дня.
