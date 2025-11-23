У московській області рф горить Шатурська ДРЕС: перші подробиці і кадри

$42.150.00
22 листопада, 17:42 • 23222 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 45081 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 16:29 • 32438 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
22 листопада, 14:45 • 32418 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 14:16 • 28691 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
22 листопада, 13:41 • 18077 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 19974 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 19716 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 22003 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 28081 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Публікації
Ексклюзиви
Вогонь забрав життя дітей на Черкащині: деталі трагедії22 листопада, 21:28
Грем: Трамп прагне миру в Україні, підштовхуючи обидві сторони до переговорівPhoto22 листопада, 22:32
Ворог атакував Дніпропетровщину: в облцентрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі, є постраждалі22 листопада, 22:59
росія вивозить українських школярів на Сахалін для асиміляції - ЦНС23 листопада, 00:10
У московській області рф горить Шатурська ДРЕС: перші подробиці і кадриVideo
П'ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США

Ексклюзив

21 листопада, 16:05
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 59802 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кір Стармер
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Франція
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49
П'ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58
Техніка
Дипломатка
Forbes
Економіст (журнал)
Фільм

У московській області рф горить Шатурська ДРЕС: перші подробиці і кадри

Київ • УНН

 • 23036 перегляди

російське підмосков'я зазнало повітряної атаки в ніч на 23 листопада. Під удар потрапила Шатурська державна районна електростанція.

У московській області рф горить Шатурська ДРЕС: перші подробиці і кадри

російське підмосков'я в ніч на неділю, 23 листопада, зазнало атаки з повітря. Про це повідомляє УНН із посилання на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що під удар потрапила Шатурська державна районна електростанція (ДРЕС).

Шатура, московська область. Місцеві заявляють була атакована Шатурська ДРЕС, і вона горить

- йдеться в одному з повідомлень.

Також вказується, що "місцеві повідомляють про як мінімум два прильоти".

Нагадаємо

18 листопада в рф заявили про атаку українських дронів. Через загрозу закрили одразу два великі московські аеропорти, проте російська влада рапортувала, що "все збито".

московська область занурилася в темряву після атаки дронів01.11.25, 00:28

Вадим Хлюдзинський

Енергетика
Електроенергія