У московській області рф горить Шатурська ДРЕС: перші подробиці і кадри
Київ • УНН
російське підмосков'я зазнало повітряної атаки в ніч на 23 листопада. Під удар потрапила Шатурська державна районна електростанція.
російське підмосков'я в ніч на неділю, 23 листопада, зазнало атаки з повітря. Про це повідомляє УНН із посилання на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що під удар потрапила Шатурська державна районна електростанція (ДРЕС).
Шатура, московська область. Місцеві заявляють була атакована Шатурська ДРЕС, і вона горить
Також вказується, що "місцеві повідомляють про як мінімум два прильоти".
Нагадаємо
18 листопада в рф заявили про атаку українських дронів. Через загрозу закрили одразу два великі московські аеропорти, проте російська влада рапортувала, що "все збито".
