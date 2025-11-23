В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадры
Киев • УНН
Российское Подмосковье подверглось воздушной атаке в ночь на 23 ноября. Под удар попала Шатурская государственная районная электростанция.
российское подмосковье в ночь на воскресенье, 23 ноября, подверглось атаке с воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
Отмечается, что под удар попала Шатурская государственная районная электростанция (ГРЭС).
Шатура, московская область. Местные заявляют, что была атакована Шатурская ГРЭС, и она горит
Также указывается, что "местные сообщают о как минимум двух прилетах".
Напомним
18 ноября в рф заявили об атаке украинских дронов. Из-за угрозы закрыли сразу два крупных московских аэропорта, однако российские власти рапортовали, что "все сбито".
