Центральні райони рф атакували дрони: два великі аеропорти москви закрились, влада рапортує про збиття трьох безпілотників
Київ • УНН
Росія заявила про атаку українських дронів, через що було закрито аеропорти Шереметьєво та Внуково. Мер Москви повідомив про збиття трьох безпілотників на підльоті до міста.
У рф заявили про атаку українських дронів. Через загрозу закрили одразу два великі московські аеропорти, проте російська влада рапортує, що "все збито", передає УНН із посиланням на Reuters та російські Telegram-канали.
Деталі
Російський Telegram-канал Baza повідомив, що центральні регіони росії нібито під атакою українських БПЛА, у тому числі повітряних куль.
На підльоті до москви збиті щонайменше три безпілотники. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб
Через загрозу атаки у московських аеропортах запроваджували тимчасові обмеження на зліт та посадку повітряних суден.
Також вперше у Рязані та Рязанській області оголошено загрозу атаки малорозмірної повітряної кулі. Попередження про це поширило МНС.
Додамо
Як пише Reuters, два найбільші аеропорти Москви, Шереметьєво та Внуково, тимчасово призупинили весь повітряний рух, а потім знову відкрилися.
